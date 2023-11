Chiuso per allagamento un tratto della Gardesana Occidentale

domenica, 5 novembre 2023

Villanuova sul Clisi (Brescia) – Chiuso per allagamento un tratto della statale 45 ter “Gardesana Occidentale“, all’altezza di Villanuova sul Clisi (Brescia), in corrispondenza della galleria Seriola. L’interdizione al transito si è resa necessaria a causa di un allagamento, già verificatosi nei giorni scorsi e a causa delle intense precipitazioni della serata di ieri e della notte.

Sul posto sono intervenuti il personale di Anas, l’impresa che ha la manutenzione della statale 45 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Quattro famiglie di Lumezzane sono state evacuate a Lumezzane per un fronte franoso in via Gnutti. Nelle prossime ore ci sarà un sopralluogo dei geologi e tecnici del Comune.