Chiuse le indagini sull’incendio alla Secam di Cedrasco

Sondrio – “I risultati delle indagini hanno indotto la Procura a ravvisare la sussistenza di alcuni aspetti di responsabilità per la stessa Secam, essendo emerso che alcune irregolarità accertate siano attribuibili ad organi di vertice della società e siano state animate o comunque abbiano corrisposto ad interessi e vantaggi della stessa società”, sono la conclusioni della Procura di Sondrio, guidata dal Procuratore Capo Piero Basilone, a seguito dell’incendio dell’impianto di trattamento rifiuti gestito dalla Secam nel Comune di Cedrasco (Sondrio) avvenuto il 15 novembre 2022.

Dopo l’incendio sono intervenuti il Nucleo Carabinieri Forestale di Berbenno di Valtellina e i tecnici di ARPA del Dipartimento di Sondrio, che hanno rilevato la presenza di rifiuti miscelati in quantità superiori ai limiti consentiti. La Procura di Sondrio ha disposto il sequestro dell’area coinvolta e del capannone, avviando un’inchiesta. Sotto la sorveglianza dei carabinieri Forestali e dei tecnici ARPA Lombardia, il 27 gennaio 2023 sono iniziate le operazioni di smassamento e selezione dei rifiuti hanno portato alla necessità di approfondimenti sulla pericolosità di alcuni elementi.

Parallelamente alle indagini sui rifiuti, è emersa la necessità di esaminare la situazione economica di Secam, azienda fondamentale per la gestione dei rifiuti e dell’acqua in provincia di Sondrio. Criticità finanziarie sono state riscontrate, in parte attribuibili alla nuova normativa sulla Tari. Le indagini hanno rivelato violazioni del Testo Unico Ambiente, attribuite a funzionari di vertice di Secam, che hanno facilitato lo stoccaggio illecito di rifiuti, causando l’incendio.

La Procura ha ravvisato responsabilità amministrative per Secam, evidenziando irregolarità gestionali e criticità economico-finanziarie. Oltre ad analizzare le controversie economico-contrattuali e azioni legali con nove Comuni, l’altro ieri sono stati emessi avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di tre dirigenti di Secam e dell’azienda stessa per i reati previsti dal decreto legislativo 231/2001. La Procura della Repubblica è in attesa di eventuali memorie difensive e documenti, poi ci sarà la conclusione dell’inchiesta.