lunedì, 11 marzo 2024

Folgaria (Trento) – Chiusa per rischio frana la strada provinciale 108 della Valle del Centa, sotto l’abitato di Centa San Nicolò, tra il bivio in località Fontani e località Doss per pericolo frana.

Il sindaco di Folgaria, Michael Rech, ha informato che – a scopo precauzionale – la strada che dal Bosco scende verso Caldonazzo è chiusa. Saranno effettuati dei sopralluoghi per valutare gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.