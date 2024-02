Chiesa Valmalenco: sequestro di droga, tre sciatori nei guai

martedì, 27 febbraio 2024

Chiesa in Valmalenco (Sondrio) – Controlli sulle piste da sci di Chiesa in Valmalenco da parte dei carabinieri della Compagnia di Sondrio, finalizzati oltre che alla vigilanza ed al soccorso sulle piste anche al contrasto dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Nel comprensorio sciistico di Chiesa in Valmalenco, i militari delle Stazioni Carabinieri di Chiesa in Valmalenco, Sondrio, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio hanno effettuato il controllo degli sciatori in arrivo alla stazione in quota della funivia, sequestrando modiche quantità di hashish e marijuana a tre giovani, in seguito segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti alle prefetture dei luoghi di rispettiva residenza.