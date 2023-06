Chiesa in Valmalenco: stroncato da infarto Guido Pedrotti

venerdì, 23 giugno 2023

Chiesa in Valmalenco (Sondrio) – E’ morto improvvisamente Guido Pedrotti, 46 anni, ha accusato malore mentre era in bicicletta ed è morto. Nel pomeriggio un infarto fulminante è stato fatale al 46 anni di Chiesa in Valmalenco, dipendente della Croce Rossa.

Con un collega – Paolo Negrini, soccorritore dell’Agenzia regionale dell’emergenza e urgenza – era uscito per un giro in bici, quando si è accasciato e vani sono stati gli interventi rianimatori. Sconcerto a Chiesa in Valmalenco: Guido Pedrotti era molto conosciuto e noto anche per la sua passione in bicicletta e non solo con l’e-bike. La salma è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale di Sondrio in attesa di essere consegnata alla famiglia per le esequie.