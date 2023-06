Chiedono soldi spacciandosi vigili del fuoco: allerta truffe a Darfo

martedì, 13 giugno 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Si spacciano per vigili del fuoco, allerta truffe a Darfo Boario Terme (Brescia) e Valle Camonica. Il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Darfo è venuto a conoscenza che è in atto una truffa a danno dei cittadini.

Con la scusa di una fantomatica manifestazione a nome dei vigili del fuoco tramite un “referente” che chiama a casa i cittadini, sovente sono gli anziani presi di mira,ed un “incaricato” che passa a casa di persona, chiedono offerte economiche.

Tali azioni non solo non sono autorizzate dal comando di Brescia dei pompieri ma non rientrano nel normale modus operandi del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esortiamo tutta la cittadinanza a non cascare in queste truffe ed eventualmente avvisare in maniera celere le competenti forze dell’ordine.

di Da. P.