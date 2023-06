Ceto: soccorso 56enne in una zona impervia della Valpaghera

domenica, 11 giugno 2023

Ceto (Brescia) – Soccorso un 56enne in una zona impervia della Valpaghera in territorio di Ceto (Brescia). La richiesta d’intervento è giunta in mattinata e sono stati attivati i vigili del fuoco di Breno, Darfo e del comando provinciale di Brescia, il Soccorso Alpino della Delegazione Bresciana e l’equipe medica con l’elisoccorso giunto dalla centrale operativa di Sondrio.

Il 56enne è stato recuperato, stabilizzato dai sanitari giunti in Valpaghera ed elitrasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Secondo una prima ricostruizione il 56enne sarebbe caduto durante l’escursione in quota.