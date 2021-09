Cavalese, controlli antidroga: otto minori segnalati

mercoledì, 29 settembre 2021

Cavalese – Il recente rinvenimento di una modica quantità di hashish nella disponibilità di un ragazzino di soli 13 anni, da parte dei Carabinieri di Predazzo, ha destato notevole preoccupazione e ha indotto il Comando Compagnia di Cavalese a incrementare l’azione di contrasto al consumo delle sostanze stupefacenti tra i giovanissimi.

Qualche sera fa, all’esito di un servizio dedicato, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Cavalese, hanno segnalato al Commissariato del Governo per la Provincia tre sedicenni sorpresi a fumare marijuana in una piazzetta di Castello Molina di Fiemme e dopo pochi giorni, nel corso di analoga attività preventiva, altri due minori sono stati colto a far uso di hashish nel parco della Pieve di Cavalese.

Poco prima, in concomitanza con la riapertura dell’anno scolastico, gli stessi Carabinieri avevano parimenti segnalato come assuntori altri due minorenni che a Tesero, nell’attesa di entrare a scuola, si stavano trattenendo fuori dall’istituto a fumare “una canna”.

L’attenzione rivolta dai Militari contro il consumo delle droghe è ben lontano da mirare a scopi punitivi e mira a contenere il fenomeno, specie tra gli adolescenti, soprattutto con l’avvio dell’apposito iter amministrativo, che può rappresentare un utile momento di riflessione e presa di coscienza per il giovane e per gli adulti a lui vicini, agevolandone il recupero da eventuali condizioni di dipendenza, promuovendo gli appositi programmi terapeutici e socio-riabilitativi, predisposti dalle strutture sanitarie dedicate.