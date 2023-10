Castione della Presolana, senza esito le ricerche di Claudio Ongaro

lunedì, 16 ottobre 2023

Castione della Presolana (Sondrio) – Le ricerche di Claudio Ongaro non hanno dato alcun esito.

Sono proseguite nel weekend sulla Presolana le ricerche per Claudio Ongaro, 39 anni, di Clusone scomparso da giovedì 5 ottobre tre squadre della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino che hanno ripercorso alcune aree e sentieri, tra cui la parete Nord-Est della Presolana Orientale e del Monte Visolo e sono saliti in quota a piedi e hanno utilizzato droni per ricontrollare alcuni canali in zone impervie.

Dalle ricerche, che ha visto impegnati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo, non sono emersi elementi utili alle ricerche.