Caso orso M90 e minacce: solidarietà a Fugatti da Cia e Kaswalder

mercoledì, 7 febbraio 2024

Trento – Il caso dell’orso M90 e le conseguenze più dissennate del dibattito subito seguito alla sua soppressione, sono rimbalzate stamane in aula consiliare, con un intervento in apertura di seduta da parte di Claudio Cia. Il consigliere ha voluto esprimere piena solidarietà al presidente Maurizio Fugatti, destinatario di minacce nemmeno larvate e addirittura di morte.

“Siamo alla follia”, è stato il commento di Cia, cui ha fatto seguito la parola del presidente del Consiglio provinciale. Claudio Soini ha sottoscritto a nome di tutti che il confronto d’idee e le diverse sensibilità non possono e non devono mai giungere a questi limiti estremi e senza senso. Anche Walter Kaswalder si è unito all’attestazione di solidarietà, estendendola a tutto lo staff del presidente Fugatti, perché le minacce stanno disordinatamente arrivando on line perfino alle segreterie.

L’uccisione dell’orso problematico M90 è l’argomento più discusso nella giornata di oggi.

Ovviamente gli animalisti hanno annunciato una denuncia nei confronti di Fugatti. La gente del luogo, in testa i sindaci, è soddisfatta dell’abbattimento. Un nostro conoscente della val di Sole ha confermato che la pragmatica sanzione era ritenuta indispensabile dopo l’uccisione di Andrea Papi.

Lucia Coppola, portavoce di Europa Verde del Trentino: “Brutale. Era l’unico orso radiocollarato, facile da identificare. Non aveva arrecato nessun danno. Seguire, nel caso della coppia, non significa inseguire. Se lo avesse fatto li avrebbe raggiunti senza ombra di dubbio. E se avesse voluto fare loro del male certo le cose sarebbero andate diversamente. Una prova di forza non necessaria quella di Fugatti. L’ altra medaglia dell’inerzia che ha caratterizzato la sua politica nei confronti dei cosiddetti grandi carnivori. Tra l’altro l’incontro è avvenuto in montagna, a 1.400 metri. Non nel giardino di casa. Ispra aveva dato istruzioni per questa possibilità ma certo con la raccomandazione di poter percorrere anche altre strade come la cattura, l’imprigionarlo e successivamente trasferirlo.

Si è preferito ricorrere al grilletto facile, per un governo provinciale c che in questi cinque anni non ha fatto nulla per affrontare correttamente la convivenza con gli orsi. Sopportandone la presenza e facendo finta che non ci fossero. Anche per i parametri di Pacobace l’orso M90 non doveva essere considerato pericoloso stante i suoi trascorsi. E quindi non doveva essere soppresso. Grande tristezza”.