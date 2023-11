Cash dog al valico di confine a Villa di Chiavenna: recuperato un milione e 800 mila euro

venerdì, 17 novembre 2023

Villa di Chiavenna (Sondrio) – Cash dog ai valichi di confine con la Svizzera. I controlli effettuati dalla Guardia di Finanza al valico di Piattamala e Villa di Chiavenna alla frontiera con la Svizzera e diretti ad intercettare valuta in entrata ed in uscita dal territorio dello Stato sono stati intensificati nel corso del 2023 grazie al supporto delle unità cinofile Cash Dog del Gruppo Guardia di Finanza di Ponte Chiasso.

L’attività di servizio svolta dai militari del comando provinciale di Sondrio si è concretizzata in decine di controlli su mezzi e persone ed ha consentito nel corso del corrente anno di intercettare oltre 1.800.000 euro rientranti nel limite dei 10.000 euro consentito dal decreto legge 195 per il trasporto al seguito del viaggiatore al passaggio del confine.

La novità dell’utilizzo del Cash Dog, unità cinofila specializzata per “fiutare” il contante occultato, è risultata essere di grande ausilio per l’individuazione dei capitali che spesso sottendono fenomeni di evasione fiscale o di

Il costante e diuturno monitoraggio dei flussi di denaro effettuato dai finanzieri ai valichi di confine della provincia di Sondrio manifesta l’impegno e l’attenzione della Guardia di Finanza al contrasto dei traffici illeciti insistenti presso la frontiera a tutela dell’economia legale e della collettività.