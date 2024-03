Carol Maltesi uccisa perché donna: le motivazioni dell’ergastolo a Fontana

lunedì, 18 marzo 2024

Borno (Brescia) – Carol Maltesi è stata “uccisa per un costante filo rosso, quasi un denominatore comune di delitti omologhi e della stessa indole: perché non era un uomo ma una donna”. E’ la motivazione della sentenza all’ergastolo nei confronti di Davide Fontana, 43enne condannato all’ergastolo per l’omicidio di Carol Maltesi. La 26enne uccisa a Rescaldina (Milano) l’11 gennaio 2022, quindi fatta a pezzo e gettata il 22 marzo 2022 in un dirupo a Paline di Borno. Le indagini del carabinieri della Compagnia di Breno portarono all’arresto di Davide Fontana, bancario, 43enne.

Nelle 95 pagine della sentenza sono state così motivate dei giudici della Corte: “Davide Fontana (nella foto) ha portato avanti una cinica estensione di uno studiato ‘contrappasso’, perché la donna voleva la sua indipendenza”. La Corte ha posto l’accento sulla “brutale violenza di genere“, e i giudici hanno riconosciuto la “barbarie” e le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, condannando Fontana all’ergastolo.