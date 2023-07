Carcere di Trento: detenuto aggredisce agente di polizia penitenziaria

sabato, 22 luglio 2023

Trento – Gravissimo episodio di aggressione nei confronti di un agente di polizia penitenziaria nel carcere di Spini di Gardolo a Trento. Durante il servizio di telefonate, un detenuto ha aggredito improvvisamente un poliziotto, colpendolo con due pugni al volto e facendolo cadere a terra. Il detenuto, nordafricano e recidivo a identici comportamenti in altri istituti di pena, ha dapprima dato inizio a un diverbio con l’agente di polizia penitenziaria, poi si è scagliato ferocemente contro il collega colpendolo ripetutamente al volto.

“Sembra davvero non avere fine la spirale di violenza che contraddistingue la Casa circondariale di Spini di Gardolo a Trento. Ieri si è infatti registrata l’ennesima grave aggressione ad uno dei poliziotti in servizio», riferisce il segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) Massimiliano Rosa. “L’Agente è stato inizialmente soccorso dal personale medico della struttura trentina – continua la nota del sindacalista – poi, a causa delle lesioni subìte, è stato trasportato con un’autolettiga all’ospedale Santa Chiara di Trento per le necessarie cure, dove è poi stato dimesso nella notte con quattordici giorni di prognosi, collare, timpano perforato e un sacco di dolori”.

La questione sicurezza nelle strutture penitenziarie italiane torna d’attualità.

“Il primo dei nostri pensieri ovviamente – sottolinea Alessandro Urzí, capogruppo Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali della Camera e Coordinatore regionale del Trentino Alto Adige – va all’interessato dall’aggressione a cui vanno le nostre espressioni di totale solidarietà e vicinanza, ma questo non basta, ne siamo consapevoli, e ci metteremo il doppio dell’impegno perché soprattutto di fronte a personaggi pericolosi e violenti come quello autore della incivile aggressione dell’agente vengano non vengano fatti sconti ed agli operatori vengano concesse tutte le garanzie di potere lavorare in un ambiente sicuro, perché sono proprio loro gli autentici reclusi delle strutture carcerarie italiane”. “Non è più ammissibile – prosegue Urzì – che ci siano figure che si possono sentire, nelle nostre città, tanto più nelle nostre strutture carcerarie, al di sopra della legge e che possono esercitare forme di barbarie finanche alle aggressioni”. “È un ulteriore stimolo a fare di più e fare meglio – conclude il Capogruppo – in questo momento rimane solo la vicinanza alla vittima di questo episodio. Da domani torneremo a sollecitare reazioni più severe da parte dello Stato. Va sconfitto soprattutto il senso di impunità di questi personaggi ed aggressori senza vergogna. Che sarebbe ora venissero reclusi nei loro paesi a spese loro e non nostre”.