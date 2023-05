Carcasse di animali in decomposizione, nel Bresciano multato allevamento

lunedì, 29 maggio 2023

Brescia – Carcasse di animali in decomposizione, amianto e farmaci scaduti sono state scoperte in un allevamento da carabinieri Forestali e Ats Brescia. Al termine dei controlli i carabinieri Forestali hanno elevato sanzioni per circa 25mila euro e sottoposto a vincolo sanitario oltre 1.650 suini.

L’allevamento della Bassa Bresciana presentava carenze sotto il profilo del benessere animale nonché in merito alla gestione degli effluenti zootecnici e delle carcasse degli animali morti, abbandonate direttamente sul suolo e rinvenute in stato di decomposizione. Nell’azienda agricola è stato inoltre rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi costituiti da lastre in fibrocemento e farmaci veterinari scaduti. Per tali fatti, fermo restando il principio della presunzione d’innocenza, è stato iscritto apposito procedimento preso la Procura di Brescia, al fine di definire eventuali responsabilità penali che saranno comunque accertate solo all’esito del giudizio con sentenza irrevocabile.