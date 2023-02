Carcassa di una femmina di lupo recuperata a Mori

martedì, 21 febbraio 2023

Mori (Trento) – Un altro lupo ucciso in Trentino. Questa volta all’orgine potrebbe esserci un incidente automobilistico avvenuto lungo che strada che collega Rovereto al lago di Garda. A Mori (Trento) è stata recuperata la carcassa di una femmina di lupo, trovata morta lungo la strada che da Mori porta al lago di Loppio.

La carcassa è stata recuperata nella serata di ieri dal Corpo forestale trentino dopo la segnalazione di un passante. L’ispezione da parte del veterinario nella mattinata di oggi ha accertato un trauma cranico compatibile con un incidente automobilistico. Sono in corso accertamenti per chairire cosa sia successo e per rialire all’autista che dopo l’incidente non si è fermato.