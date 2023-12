sabato, 9 dicembre 2023

Sondalo – Sulla strada statale 38 ‘dello Stelvio’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 83,800, nei pressi di Sondalo in provincia di Sondrio, a causa di un incidente tra tre veicoli. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria al km 84,100 in direzione sud e al km 83,600 in direzione nord con indicazioni sul posto. La chiusura si rende necessaria per consentire le operazioni di soccorso e l’atterraggio dell’eliambulanza in loco.