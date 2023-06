Capriolo, incidente stradale nella notte: muore motociclista 42enne

venerdì, 23 giugno 2023

Capriolo (Brescia) – Altra tragedia sulle strade del Bresciano. Nella notte a Capriolo (Brescia) un 42enne ha perso la vita poco dopo le 4: stava percorrendo la Sp 469 in Franciacorta quando per cause al vaglio della Polizia Stradale ha riportato traumi fatali.

Vani gli interventi dell’equipe medica giunta sul posto dell’incidente con un mezzo Soccorso Avanzato 2° livello e l’ambulanza di base. La salma è stata ricomposta e trasportata all’obitorio. E’ stato aperto un fascicolo per fare chiarezza su quanto accaduto. E’ la quarta vittima per un incidente in moto da inizio mese nel Bresciano.