Capo di Ponte: lo sport camuno piange Marco Lascioli

mercoledì, 15 febbraio 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Addio a Marco Lascioli (nella foto), 58 anni, figura di spicco del calcio camuno, degli anni ’80 e ’90, poi dirigente dell‘Asd Sellero Novelle. Morto per una terribile malattia, lascia la moglie Rita Maffessoli, la figlia Ludovica, la mamma Nina, la sorella Ottavia e il fratello Alessandro. I funerali si terranno oggi alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Capo di Ponte (Brescia).

In tanti hanno espresso solidarietà alla famiglia, amici e soprattutto le società sportive, in partuicolare l’Asd Sellero Novelle:

“Certe notizie ti fanno sentire un tuffo al cuore e i crampi allo stomaco e non le vorremmo sentire mai. Il nostro grande Marco Lascioli se n’è andato da questa terra. Era un giocatore sublime, efficace scaltro e coraggioso, ma era anche un uomo buono e generoso. Ha continuato per anni ad aiutarci, una volta attaccati gli scarpini al chiodo, senza tante storie e con il sorriso.

Non ci sono parole per descrivere l’immensa perdita per la famiglia e per noi tutti.

Io ti vedevo quasi come una divinità. Quando giocavi la davanti e, con una grinta come pochi, cercavi sempre di fare goal. Sei rimasto quando sono andati via in tanti. Sei rimasto per il tuo Sellero e ci tenevi tanto. Sei rimasto in seconda linea anche dopo.

Rimarrai sempre con noi caro Marco. Trova Paolo Treccani e insieme continuate a giocare per noi. È solo un arrivederci”.