Cammina sui binari, travolto da un treno a Trento Nord

domenica, 28 maggio 2023

Trento – Travolto da un treno alle prime luci del giorno mentre camminava sui binari della linea ferroviaria a Trento Nord, soccorso e trasportato all‘ospedale Santa Chiara di Trento, per traumi e contusioni varie, ma non è in pericolo di vita. Sul posto oltre all’equipe 118 di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco e la Polfer.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava camminando lungo la massicciata, all’altezza di via dell’Asilo a Roncafort. Le indagini sono coordinate dalla Polizia Ferroviaria, che sta ricostruendo la dinamica e perché quell’uomo – 40enne – si trovasse sui binari in quel momento. L’incidente ha provocato lievi ricadute sul traffico ferroviario.