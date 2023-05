Camionista arrestato per omicidio stradale nel Bresciano

martedì, 16 maggio 2023

Ospitaletto(Brescia) – Alla guida di un autoarticolato, invade la corsia opposta. A seguito dell’impatto muore un ragazzo: arrestato per omicidio stradale nel Bresciano.

I FATTI

Ancora gravi incidenti sulle strade della provincia di Brescia. Nel pomeriggio di ieri, sulla variante SPBS11, fuori dal centro abitato di Ospitaletto, nei pressi dell’area di servizio Q8 si è verificato un grave sinistro stradale che è costato la vita ad un diciannovenne di Brescia.

Da una prima ricostruzione, un autoarticolato, guidato da un italiano di 43 anni si è scontrato con il furgone, condotto dalla vittima. L’intervento del 118 è risultato vano e il medico non ha potuto far altro che constatare la morte del giovane a causa delle gravi ferite riportate. Nello stesso sinistro è rimasto coinvolto anche un altro uomo di 42 anni, attualmente ricoverato presso la Poliambulanza di Brescia. L’auto articolato, successivamente all’impatto anche con altra autovettura, ha fermato la sua corsa, incendiandosi. I successivi accertamenti, condotti nell’immediato dalla Polizia Stradale di Brescia, coordinata dalla Procura della Repubblica dello stesso capoluogo, hanno evidenziato che il conducente dell’autoarticolato guidava sotto l’influenza di alcool. I prelievi in particolare hanno evidenziato un tasso pari ad 1,59 g\l di etanolo nel sangue e per questo si è proceduto all’arresto dello stesso, attualmente ricoverato e piantonato presso gli Spedali Civili di Brescia, a causa delle ferite riportate a seguito dell’impatto.

La Polizia Stradale ricorda che oltre che contro la legge è estremamente pericoloso per se e per altri mettersi alla guida ubriachi o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Si può contrastare l’alto numero degli incidenti e nel contempo limitare il triste fenomeno delle cosiddette “Stragi del Sabato sera”, semplicemente adottando tutti, di qualsiasi età o professione siamo, comportamenti sicuri alla guida dei veicoli.