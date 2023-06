Calcio: il Brescia retrocede in C, invasione di campo e tafferugli

venerdì, 2 giugno 2023

Brescia – Il Brescia retrocede in serie C, al Rigamonti si scatena la rabbia dei tifosi con lancio di fumogeni in campo, invasione e danneggiamento di auto all’esterno dello stadio. Dopo la sconfitta a Cosenza, questa sera il Brescia doveva vincere con almeno due reti di scarto: passato in vantaggio con Bisoli al 75′, Brescia e Cosenza sono andati ai supplementari e il Cosenza ha pareggiato i conti ai supplementari, facendo retrocedere le Rondinelle in C.

Da lì si è scatenata la rabbia dei tifosi lancio di fumogeni e l’arbitro Massa ha interrotto la gara. Al triplice fischio gli ultras hanno invaso il terreno di gioco e nei tafferugli tre persone sono rimaste ferite.