Calciatore della Polisportiva Intercomunale Centrolago di Sulzano squalificato 18 mesi

domenica, 19 febbraio 2023

Sulzano (Brescia) – Baby calciatore della Polisportiva Intercomunale Centrolago di Sulzano è stato squalificato per 18 mesi. Durante la sfida tra la Polisportiva Intercomunale Centrolago di Sulzano e il Bienno, valida per il campionato di Terza Categoria il giovane calciatore della squadra sebina, dopo essere stato espulso, ha insultato e lanciato la borraccia nei confronti dell’arbitro e tentato di colpirlo con un pugno.

Il giudice sportivo Francesco Valente ha stabilito una maxi squalifica per il giovane calciatore bresciano resosi protagonista di “una condotta gravemente irriguardosa, offensiva e minacciosa nei confronti del direttore di gara”. Diciotto mesi di squalifica per il giovane calciatore e tre mesi per l’allenatore della Polisportiva Intercomunale Centrolago di Sulzano.