Caduta nel lago d’Iseo, il Rov dei vigili del fuoco cerca Chiara Lindl

mercoledì, 6 settembre 2023

Pisgone (Brescia) – Proseguono le ricerche di Chiara Lindl, la giovane turista tedesca caduta da un motoscafo nelle acque del lago d’Iseo. Le ricerche proseguono senza sosta, il sonar utilizzato dai sommozzatori ha scandagliato i fondali per una vasta area con un raggio di un chilometro tra Pisogne e Lovere e rilevato punti dove potrebbe trovarsi il corpo di Chiara Lindl.

Ora sarà il robot Rov, che sarà calato in acqua, a verificare le singole segnalazioni. Il Rov in dotazione ai vigili del fuoco di Milano verificherà i “punti target” per trovare il corpo di Chiara Lindl. L’Ucl, Unità di crisi locale è allestita al lido di Pisogne e i genitori di Chiara, giunti dalla Baviera e ospiti in una casa vacanza, stanno seguendo le operazioni.

Intanto proseguono le indagini, Carolina Knauff, nonostante non avesse la patente nautica e avesse un tasso alcolemico di 0.84 g/l, si è messa ai comandi del motoscafo è indagata, finora, per lesioni colpose.