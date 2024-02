Caduta in allenamento e infortunio per Sofia Goggia a Ponte di Legno

lunedì, 5 febbraio 2024

Ponte di Legno – Caduta per Sofia Goggia nel corso di un allenamento di gigante che si teneva sulla pista Casola di Ponte di Legno (Brescia) in vista del gigante di Soldeu. L’azzurra ha inforcato con la gamba destra una porta in una curva verso destra. Si teme la frattura di tibia e perone. Sul posto è arrivato l’elisoccorso da Bergamo con l’equipe medica e la campionessa azzurra è stata trasportata con l’elisoccorso a Milano.

Al momento non è stata fatta stata ancora alcuna diagnosi dalla Commissione Medica FISI che effettuerà gli accertamenti dovuti nelle prossime ore. Dalle prime informazioni, si teme la frattura di tibia e perone con conseguente fine della stagione della campionessa azzurra.

La campionessa bergamasca è stata trasportata a Milano in elicottero per le visite, sotto la supervisione del responsabile medico Fisi, Andrea Panzeri ed è entrata in clinica per gli accertamenti radiologici.

Il medico Fisi ha spiegato che avverte dolori a gamba e caviglia destre, si teme la frattura, ma a volte le sensazioni dell’atleta sono diverse dal riscontro degli esami”. Se la frattura dovesse essere confermata è probabile che Goggia venga operata immediatamente