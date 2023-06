Cade nel fiume Isarco a Bressanone, morta 70enne

venerdì, 16 giugno 2023

Bressanone (Bolzano) – E’ morta in ospedale a Bolzano la pensionata che ieri è caduta nel fiume Isarco, quando due ciclisti avevano notato il corpo nel fiume a sud di Bressanone (Bolzano).

Due ciclisti in transito hanno lanciato l’allarme al 112 Nue e sul posto sono giunti i vigili del fuoco della cittadina che hanno recuperato velocemente la donna e consegnata all’equipe medica che ha stabilizzato e rianimato la 70enne. E’ stata poi trasportata d’urgenza con l’elicottero di all’ospedale di Bolzano e all’alba la donna è deceduta. Sono in corso indagini delle forze dell’ordine per chiarire le cause della caduta nella acque del fiume Isarco.