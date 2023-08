Cade dalla moto a Montecampione, gravissimo 42enne

domenica, 6 agosto 2023

Artogne (Brescia) – Un turista 42enne è stato ricoverato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia per i traumi riportati in una caduta con la moto da cross. Il 42enne, in vacanza, stava percorrendo via Fodestal a Montecampione, in territorio di Artogne (Brescia), quando è caduto e riportato un trauma cranico.

Sul posto sono giunti l’automedica dall’ospedale di Lovere, l’ambulanza di Camunia Soccorso e l’eliambulanza da Brescia, i vigili del fuoco e i carabinieri di Pisogne. L’equipe medica del 118 ha prestata sul posto le prime cure, poi il 42enne – in codice rosso – è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia.