Cacciatore scivola per 20 metri in Tesino, elitrasportato in ospedale

sabato, 7 ottobre 2023

Castello Tesino – Un cacciatore del 1962 di Castello Tesino è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti, dopo essere scivolato per circa 20 metri nella zona di Sternozzena in Tesino. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco prima delle 16 da parte di un amico con il quale aveva effettuato una battuta di caccia e che, dopo averlo perso di vista per alcune ore, si è preoccupato non vedendolo più rientrare all’auto. L’uomo era precipitato per circa 15 metri da un salto di roccia, per poi rotolare per alcuni metri lungo un pendio di ghiaioni, senza mai perdere coscienza. Nella caduta l’uomo si è ferito in maniera apparentemente non grave.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione locale del Tesino del Soccorso Alpino e Speleologico, ed ha allertato la vicina Stazione di Caoria e i gruppi tecnici delle unità cinofile e dei tecnici di ricerca. Prima di poter dare avvio alle ricerche, l’uomo è stato ritrovato dall’amico che, nel frattempo, aveva cominciato a cercarlo. Da Mattarello è stato fatto decollare l’elicottero che alla piazzola di Pieve Tesino ha imbarcato a bordo due operatori della Stazione locale. L’equipaggio si è diretto sul luogo dell’incidente per verricellare sul posto il Tecnico di elisoccorso, l’equipe sanitaria e gli altri due soccorritori. L’infortunato, quindi, è stato stabilizzato, imbarellato, recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferito all’ospedale di Trento per accertamenti. Hanno collaborato all’intervento anche i Vigili del fuoco di Castello Tesino. L’intervento si è concluso intorno alle 18.