Cacciatore ferito da un colpo di fucile nei boschi di Marone

mercoledì, 15 novembre 2023

Marone (Brescia) – Un cacciatore bresciano di 73 anni è rimasto ferito da un colpo di fucile partito improvvisamente da un amico durante una battuta tra i boschi tra Marone e Zone.

L’amico è scivolato e dal fucile è partito un colpo che ha ferito al braccio sinistro il 73enne. L’allarme è stato immediato e sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino della V delegazione bresciana e sanitari del 118 con l’eliambulanza che hanno stabilizzato sul posto il 73enne e poi trasportato d’urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco. Sono in corso indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Chiara (Brescia) e coordinate dalla Procura di Brescia, per ricostruire quanto accaduto. Il 73enne non sarebbe in pericolo di vita.

di Ch. P.