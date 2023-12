Brunico: viola allontanamento dalla ex, arrestato 29enne

giovedì, 21 dicembre 2023

Brunico (Bolzano) – Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Brunico hanno tratto in arresto in flagranza per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa un cittadino Kosovaro residente a Brunico.

L’individuo è stato immediatamente arrestato grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri allertati dalla ex compagna. L’uomo infatti si era reso responsabile negli anni di condotte aggressive, con minacce, offese, percosse e continui atti di umiliazione nei confronti della compagna convivente che si era infine decisa a denunciare il tutto ai carabinieri. Sulla base delle indagini dei carabinieri, guidate dalla Procura, il tribunale di Bolzano aveva emesso il provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare e il contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti del cittadino Kosovaro.

Nonostante ciò, l’uomo aveva comunque anche nei mesi precedenti cercato di riavvicinarsi alla moglie, tentando di accedere nell’appartamento dal quale era stato allontanato. I militari hanno sorpreso il 29enne nei pressi dell’abitazione della ex convivente violando l’obbligo del divieto di avvicinamento disposto dall’A.G. e l’hanno arrestato. Il 29enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bolzano, è stato accompagnato nella casa circondariale di Bolzano.