Bressanone: mtb rubate a festa, turista tedesco denunciato dai carabinieri

mercoledì, 29 settembre 2021

Bressanone – I militari della Stazione Carabinieri di Funes hanno denunciato in stato di libertà un turista tedesco per furto.

In piazza duomo a Bressanone, nel corso di un noto raduno di amanti della mountain-bike, importante manifestazione con cadenza annuale che richiama appassionati e venditori da mezza Europa, si è verificato l’increscioso fatto che ha visto coinvolti un sessantenne bavarese e una pattuglia di carabinieri della stazione di Funes.

Due espositori austriaci si sono accorti di essere stati derubati e hanno avvisato una pattuglia di carabinieri di Funes in quel momento in servizio nel capoluogo della val d’Isarco. A uno erano stati rubati otto documenti d’identità lasciati da altrettanti utilizzatori di biciclette prese in prestito per provarle. All’altro era stato rubato un casco da bici del valore di duecento euro di una nota marca svedese.

I militari, raccolti i primi elementi dai testimoni, si sono messi subito all’opera. Entrambi i derubati avevano descritto la stessa persona che, quindi, è stata ritenuta dai carabinieri il primo sospettato. E così è stato. Lo hanno rintracciato tra la folla e perquisito, trovando e recuperando la refurtiva. Questa è stata subito restituita ai due derubati così non c’è stato nemmeno alcun problema per i titolari degli otto documenti d’identità.

Il sessantenne tedesco, peraltro con specifici precedenti, è stato accompagnato alla compagnia carabinieri di Bressanone e denunciato per furto aggravato.

I militari dell’Arma brissinese stano ora cercando di capire perché aveva rubato dei documenti. Il sospetto è che volesse poi, una volta rientrato in Germania, utilizzarli per rubarne le anagrafiche per piazzare delle truffe online.