Bressanone: i carabinieri cercano i proprietari di due monopattini elettrici

sabato, 10 settembre 2022

Bressanone – I militari della Compagnia Carabinieri di Bressanone hanno rinvenuto due monopattini elettrici di verosimile origine furtiva. Al momento le ricerche dei proprietari non hanno ancora dato alcun esito. Al fine di dare la massima diffusione della notizia e consentire l’individuazione delle persone interessate si forniscono le fotografie ed i dati tecnici in nostro possesso. Monopattino elettrico “Mi PRO2”, di colore nero.

Monopattino elettrico “MI Electric scooter 3”, di colore nero. Ritrovare i proprietari consentirà ai militari che operano di restituire immediatamente il mezzo e di raccogliere elementi utili per ricercare eventuali responsabilità e prevenire altri eventi delittuosi. Chi dovesse riconoscere il proprio mezzo è invitato a contattare i carabinieri di Bressanone per concordare una data per visionarlo e riconoscerlo ufficialmente, portando al seguito la denuncia di furto dalla quale si possa confrontare il numero seriale del veicolo.

I monopattini stanno diventando un oggetto molto ambito dai ladri poiché sicuramente sul mercato nero rendono più delle biciclette e sono più facili da rubare. I carabinieri raccomandano di conservare sempre una prova dell’acquisto e una copia del numero seriale, da allegare alla denuncia in caso di furto. In tal caso la restituzione dei monopattini rubati ai proprietari diventa più semplice.