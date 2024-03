Brescia, sorpreso con 10 kg di marijuana: arrestato dalla Polizia di Stato

venerdì, 15 marzo 2024

Brescia – Nel corso di servizi di controllo del territorio, con particolare riguardo alle aree cittadine interessate da maggiore presenza ed afflusso di persone, personale della Polizia di Stato ha riservato particolare attenzione alle zone della stazione ferroviaria e delle autostazioni.

Negli ultimi tre giorni, gli equipaggi della Polizia di Stato hanno controllato circa 200 persone, 45 veicoli; cinque soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per reati attinenti all’irregolare soggiorno sul territorio nazionale e due soggetti sono stati accompagnati, a seguito di istruttoria dell’ufficio immigrazione, presso il CPR di Milano.

Nell’ambito di siffatte attività, svolte in concomitanza con l’arrivo in città di passeggeri di veicoli di linea, su tratte sia nazionali che internazionali, inoltre, una pattuglia della Polizia di Stato ha notato un soggetto che, appena sceso da un autobus, trascinava due vistose valigie, per poi – una volta accortosi della presenza dell’auto della Polizia di Stato e dell’equipaggio in uniforme – attardarsi senza una meta precisa, guardandosi intorno con malcelata indifferenza.

Lo stesso è stato quindi sottoposto a controllo e sorpreso in possesso di quasi 10 kg di marijuana, suddivisa in confezioni sottovuoto, contenute all’interno di una delle due valigie trasportate.

L’uomo, incensurato, è stato tratto in arresto e tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Procura distrettuale della Repubblica di Brescia, che dirige le relative indagini, ha chiesto ed ottenuto, dopo la convalida dell’arresto in flagranza dell’uomo, la sua sottoposizione agli arresti domiciliari.