Brescia: servizio interforze, sei denunciati

martedì, 14 novembre 2023

Brescia – Prevenzione e sicurezza: servizio interforze ad “Alto Impatto” nell’area della stazione ferroviaria. Nella serata di ieri si è svolto un servizio interforze ad “alto impatto” presso la stazione ferroviaria e le zone limitrofe, coordinato dalla Questura di Brescia e con equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. L’operazione è stata organizzata a seguito di una recente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi in Prefettura, in attuazione delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno.

La Polizia di Stato ha disimpegnato equipaggi del Nucleo Servizi dell’Ufficio di Gabinetto di Brescia e del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia”; l’Arma dei Carabinieri ha impiegato equipaggi della Compagnia Capoluogo; la Guardia di Finanza ha partecipato al servizio con un equipaggio A.T.P.I. del Gruppo di Brescia; la Polizia Locale si è avvalsa di pattuglie di pronto intervento.

Il servizio, preceduto da un briefing operativo, è iniziato nelle prime ore della serata con controlli a tappeto nel piazzale antistante alla stazione ferroviaria e in tutte le vie limitrofe, comprese strade secondarie, vicoli ciechi e autostazioni.

All’esito delle attività, sono state identificate oltre 150 persone, un terzo delle quali con precedenti di polizia, 3 esercizi commerciali già noti alle forze dell’ordine per precedenti interventi e 58 autovetture con relativi occupanti.

6 persone sono state denunciate per reati relativi al soggiorno irregolare sul territorio nazionale. L’Ufficio Immigrazione della Questura provvederà agli approfondimenti di competenza per valutare provvedimenti di espulsione.

Grazie alla sinergia e alla collaborazione tra le forze dell’ordine intervenute, ancora una volta è stato possibile dare esecuzione a un servizio di prevenzione e repressione in un’area del capoluogo particolarmente sollecitata da attività illecite che impongono una decisa e immediata risposta da parte dello Stato.

Le attività sono state calibrate sulla base delle specializzazioni di ciascun reparto intervenuto e di specifiche analisi di rischio, rese possibili da precedenti interventi e da segnalazioni partecipate dalla cittadinanza.