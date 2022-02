Brescia, lite in un parcheggio tra un ucraino e due moldavi: indagini in corso

lunedì, 28 febbraio 2022

Brescia – Nel capoluogo bresciano lite tra stranieri in un parcheggio: due feriti. Ieri i carabinieri della sezione Radiomobile di Brescia sono intervenuti in via Lamarmora nei pressi del parcheggio del supermercato, per una lite scaturita poco prima. Nella circostanza due soggetti di origine moldava (rispettivamente classe 1969 e 1981) sono stati feriti con un coltello, uno al fianco ed alla guancia ed uno al collo, da un uomo di origine ucraina che, dopo il gesto, si è dato immediatamente alla fuga. Il gesto verosimilmente è riconducibile a discussione nata per futili motivi, anche inerenti l’attuale conflitto russo-ucraino.

I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso della Poliambulanza e degli Spedali Civili di Brescia, dove ricevevano le prime cure. Le indagini sono in corso al fine di identificare l’aggressore.