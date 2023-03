Brescia, la Polizia di Stato arresta due persone con 8 chili di hashish

giovedì, 2 marzo 2023

Brescia – La Polizia di Stato arresta in zona stazione a Brescia due persone per una valigia di hashish. I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura di Brescia hanno tratto in arresto due trentenni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti stavano pattugliando a bordo della Volante la zona della Stazione e le aree limitrofe, quando in via Dalmazia hanno notato un’autovettura che, alla vista degli stessi, ha accelerato nel tentativo di eludere un possibile controllo. I poliziotti hanno dunque raggiunto il veicolo sospetto e, dopo averlo affiancato e avere riscontrato segnali di nervosismo e tensione nei due occupanti, hanno intimato l’alt per procedere ad accertamenti. Durante il controllo, all’interno di una valigia celata all’interno del veicolo, sono stati rinvenuti otto chili di sostanza stupefacente Marijuana accuratamente suddivisa in confezioni sottovuoto.

Immediatamente la centrale operativa della Questura ha inviato sul posto altre volanti in ausilio e i due soggetti, peraltro con numerosi precedenti, sono stati sottoposti a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire oltre 2mila euro in contanti.

Entrambi sono stati arrestati, messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e condotti in carcere, mentre la sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.

L’attività di cui sopra è stata resa possibile grazie all’intuito dei poliziotti della Volante 2 e grazie all’impegno costante di tutti gli equipaggi impegnati nella quotidiana azione di controllo del territorio, che, oltre ad assicurare il pronto intervento in caso di richieste da parte dei cittadini, svolgono una capillare attività di pattugliamento e prevenzione.

Polizia di Stato: controlli straordinari da terra e dal cielo

Nel pomeriggio e nella serata di ieri è stato attuato, su disposizione del Questore, un complesso servizio di controllo straordinario del territorio, cui hanno preso parte numerosi equipaggi radiocollegati della Polizia di Stato, tra cui equipaggi del Nucleo Servizi dell’Ufficio di Gabinetto, della Squadra Volante, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica della Questura di Brescia, coadiuvati da cinque equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, da un unità cinofila antidroga della Questura di Milano e da un elicottero del II Reparto Volo di Milano, nonché da tre pattuglie della Polizia Locale di Brescia con un cane antidroga.

Il servizio ha interessato le aree dell’Autostazione, della Stazione Ferroviaria e relative pertinenze, nonché le zone limitrofe e si è svolto con una simultanea azione da terra e dal cielo: le pattuglie automontate si sono infatti recate sugli obiettivi previamente individuati per procedere a controlli di persone e di autovetture, mentre l’elicottero ha sorvolato, monitorato e documentato ogni attività permettendo anche l’implementazione del patrimonio informativo utile per successive attività mirate.

La consistenza, la versatilità e la sinergia della forza impiegata ha permesso di effettuare i controlli sui diversi obiettivi contemporaneamente; oltre alle aree della Stazione Ferroviaria, infatti, sono stati controllati i parcheggi del Centro Commerciale Freccia Rossa, oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, il Parco Tarello, che anche in considerazione della sua conformazione è spesso interessato dalle attività di spaccio, e sono stati altresì eseguiti diversi posti di controllo in via Orzinuovi, viale Venezia, Chiesanuova, nonché controlli presso alcuni esercizi commerciali del centro storico già noti alle forze dell’ordine.

L’attività operativa svolta ha permesso l’identificazione e il controllo di circa duecento persone, in gran parte con precedenti penali o di polizia, e diverse decine di veicoli e ha permesso di eseguire diversi sequestri di denaro e sostanza stupefacente, nonché di deferire all’Autorità Giudiziaria e all’Autorità Amministrativa una decina di soggetti (tra cui anche un minore) per illeciti attinenti il micro spaccio di droga e il soggiorno irregolare sul territorio nazionale.

Il servizio si inserisce nel quadro delle strategie di prevenzione che la Questura ha inteso intraprendere attuando incisivi e mirati interventi per rafforzare il controllo del territorio, raccogliere informazioni necessarie per le future attività di polizia e per radicare ancora più fortemente, nel sentire pubblico, la percezione della costante presenza attiva dello Stato.