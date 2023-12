Brescia, due arresti della Polizia di Stato per spaccio e furto in abitazione

sabato, 23 dicembre 2023

Brescia – La Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, rispettivamente per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e furto in abitazione.

Si è svolto un servizio interforze ad “alto impatto” cui hanno partecipato equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale.

Nel corso di un controllo all’interno di un bar nei pressi di Piazza della Repubblica, personale della Polizia di Stato ha notato un soggetto che tentava di disfarsi di un pacchetto di sigarette e ha quindi proceduto a perquisizione personale, rinvenendo circa 20 grammi di hashish e banconote in vari tagli. Dopo gli accertamenti presso la Questura, il soggetto, trentenne, è stato arrestato, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati. Il servizio, che oltre all’arresto ha prodotto anche il controllo di 120 persone, dieci veicoli e tre esercizi commerciali, si è concentrato dapprima nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria e, successivamente, si è concentrato nel centro storico con pattuglie appiedate e soste nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini che, anche in ragione delle prossime Festività, affollano le vie cittadine.

Inoltre, è pervenuta tramite 112 NUE una segnalazione di un furto in atto presso le pertinenze di un’abitazione della zona Nord della città. La centrale operativa della Questura ha quindi inviato sul posto la volante più vicina, che, alla presenza del proprietario richiedente, ha colto in flagranza il responsabile, 25enne, trovandolo in possesso di arnesi atti allo scasso e di alcuni beni e utensili appena asportati, e lo ha tratto in arresto.

L’attività è stata possibile grazie alla professionalità dei poliziotti, alla rapidità di intervento e all’intensificazione dei servizi di prevenzione degli equipaggi su tutto il territorio cittadino.