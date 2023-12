Tafferugli dopo Brescia-Cosenza, ammessi alla prova quattro ultras

venerdì, 15 dicembre 2023

Brescia – Percorso riabilitativo e ammissione alla prova: il giudice del tribunale di Brescia Gaia Sorrentino il 12 luglio 2024 valuterà il programma riabilitativo dei quattro ultras del Brescia arrestati il 1° giugno scorso durante gli scontri al termine dello spareggio tra Brescia e Cosenza.

La Polizia di Stato – al termine della nottata di follia – ha individuato 96 tifosi violenti, di cui 10 del Cosenza. Quattro ultras bresciani, tre residenti in provincia e uno in città, vennero arrestati. Al termine delle indagini e in sede di udienza preliminare i legali dei quattro arrestati hanno avanzato la richiesta di un programma riabilitativo stabilito dall’ufficio dell’esecuzione penale. Intanto si sta valutando la posizione degli altri ultras coinvolti nei tafferugli.