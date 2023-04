Brescia: agenti di polizia penitenziaria aggrediti da detenuto a Canton Mombello

sabato, 22 aprile 2023

Brescia- Nuovo episodio di violenza all’interno del carcere di Canton Mombello: un detenuto ha aggredito sei agenti di Polizia penitenziaria, e due hanno dovuto ricorrere alle cure mediche al Pronto soccorso con una prognosi di cinque giorni. Il detenuto trasportato in ospedale ha aggredito anche gli infermieri. Poi è stato immobilizzato.

Il Sinappe – Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria – sostiene che “la situazione è ormai insostenibile nel penitenziario cittadino” e in tempi brevi verrà programmata una manifestazione dal Sinappe per far conoscere alla popolazione quanto succede tra le mura del carcere di Canton Mombello.