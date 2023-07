Brescia, 46enne trovato privo di vita nel centro storico

mercoledì, 12 luglio 2023

Brescia – Nel centro storico di Brescia è stato rinvenuto il cadavere di un senzatetto. La scoperta in mattinata: un passante ha segnalato la presenza di persona a terra sotto i portici nella zona di via Benedetto Croce.

Sul posto l’automedica, un’ambulanza con l’equipe del 118 che ha constatato il decesso del 46enne, un senzatetto che viveva in zona. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Brescia e la Procura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sul decesso, che risale a circa 5 ore prima del rinvenimento, avvenuto attorno alle 9:30. Tutte le ipotesi vengono vagliate e non si esclude che il 46enne sia morto per il caldo degli ultimi giorni.