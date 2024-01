Brescia: 150 persone controllate, un arresto e uno denunciato

giovedì, 11 gennaio 2024

Brescia – Un complesso servizio interforze ad “alto impatto” presso la stazione ferroviaria e le zone limitrofe, coordinato dalla Questura di Brescia e con equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale è stato effettuato nella serata di ieri.

L’operazione si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio, in attuazione delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno, così come determinato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La Polizia di Stato ha disimpegnato pattuglie del Nucleo Servizi dell’Ufficio di Gabinetto di Brescia e dell’Ufficio Immigrazione. L’Arma dei Carabinieri ha impiegato due equipaggi della Compagnia del capoluogo, la Guardia di Finanza ha partecipato ai servizi con militari del Gruppo, Reparto territoriale di Brescia e la Polizia Locale si è avvalsa di tre pattuglie di pronto intervento e di due unità cinofile.

Il servizio, preceduto da un briefing operativo, è iniziato nelle prime ore del pomeriggio con controlli a tappeto nel piazzale antistante alla stazione ferroviaria e in tutte le vie limitrofe, comprese strade secondarie e vicoli, nonché all’interno di pubblici esercizi già conosciuti alle forze dell’ordine e già teatro di interventi di pronto intervento. Successivamente, le attività hanno interessato anche altre zone cittadine con posti di controllo, passaggi e soste presso obiettivi ritenuti strategici per l’attività di contrasto all’illegalità.

All’esito delle attività, sono state identificate circa 150 persone e sono stati controllati 20 veicoli con relativi occupanti oltre a 6 esercizi pubblici, mentre un soggetto è stato denunciato.

Durante un controllo presso un locale della zona nord della città, anche grazie al fiuto delle unità cinofile della Polizia Locale impiegate, sono state rinvenute diverse dosi di cocaina e hashish occultate all’interno del locale e nel retro, oltre che negli indumenti di una donna, che è stata quindi tratta in arresto dalla Polizia di Stato per spaccio di sostanza stupefacente. All’interno del locale sono stati inoltre identificati numerosi soggetti con precedenti.

Nei confronti della donna, dopo il giudizio di convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma, il questore ha altresì emanato la misura di prevenzione dell’avviso orale.

L’attività è ora al vaglio dell’ufficio di Polizia Amministrativa e Sicurezza della Questura, che sta valutando la sospensione dell’esercizio commerciale

Grazie alla sinergia e alla collaborazione tra le forze dell’ordine intervenute, ancora una volta è stato possibile dare esecuzione a un servizio di prevenzione e repressione in aree del capoluogo particolarmente sollecitate da attività illecite che impongono una decisa e immediata risposta da parte dello Stato.

Le attività sono state calibrate sulla base delle specializzazioni di ciascun reparto intervenuto e di specifiche analisi di rischio, rese possibili da precedenti interventi e da precedenti segnalazioni da parte della cittadinanza.