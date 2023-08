Brentonico, nella forra del torrente Sorna muore 72enne trentino

venerdì, 25 agosto 2023

Brentonico (Trento) – Incidente mortale nella forra del torrente Sorna nel Parco del monte Baldo. Un 72enne di Rovereto (Trento) ha perso la vita nella forra del torrente Sorna, un canyon attrezzato che si sviluppa nel Parco del monte Baldo per un tratto breve che comprende un totale di quattro salti. L’uomo aveva deciso di scendere da solo lungo il canyon, partendo dal Ponte del Diaol, in territorio di Brentonico. Da una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere annegato dopo essere rimasto bloccato con la corda mentre si stava calando lungo la prima cascata. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato nel pomeriggio da parte della compagna che lo stava aspettando nei pressi del Ponte del Diaol, allarmata per il mancato rientro dell’uomo, non rintracciabile poiché senza telefono.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento delle Stazioni Vallagarina e Ala, oltre che del Gruppo tecnico forre del Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto anche i Vigili del Fuoco volontari di Mori e Brentonico e il nucleo SAF. Dopo aver raggiunto la compagna della vittima, i soccorritori sono scesi nel canyon e lo hanno percorso in discesa per cercare la persona dispersa. I soccorritori hanno trovato il corpo ormai senza vita dell’uomo.

Sul posto è stato fatto arrivare l’elicottero con l’equipe medica che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Una volta ottenuto il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata e trasferita a Brentonico. Per dare supporto alla compagna della vittima sono stati attivati gli psicologi per i popoli.

di A.Pa.