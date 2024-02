Breno: quattro rapinatori seriali arrestati dai carabinieri

martedì, 6 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Arrestati dai carabinieri della Compagnia di Breno quattro rapinatori seriali. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di quattro italiani, ritenuti presunti responsabili in concorso di otto rapine ai danni di numerosi esercizi commerciali della Valle Camonica e in provincia di Brescia.

Le misure rappresentano la conclusione di un’attività investigativa condotta tra gennaio e aprile dello scorso anno dal Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Breno, incentrata su un sodalizio criminale che nel periodo delle investigazioni avrebbe messo a segno otto rapine in danno di supermercati, operando con il volto travisato e a mano armata. La somma complessiva di denaro asportato ammonta a circa 13mila euro.