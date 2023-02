Brennero: ricercato da anni, 27enne arrestato dalla Polizia di Stato

mercoledì, 8 febbraio 2023

Brennero – Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero hanno arrestato un ricercato, cittadino albanese di 27 anni, colpito da un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena di 2 anni e 8 mesi per diversi furti in abitazione, in viaggio su di un treno.

Infatti, il ragazzo, per sfuggire alla cattura, era tornato nel Paese d’origine e si era fatto rilasciare un nuovo passaporto. Solo il fiuto degli operatori ha imposto loro di non limitarsi al semplice controllo del documento, sostanzialmente regolare, e di lasciar proseguire il viaggio in Italia al cittadino straniero, bensì di condurlo in ufficio per rilevare le sue impronte e pervenire ad un’identificazione certa. Così è emersa la vera identità del giovane, che è stato quindi arrestato.