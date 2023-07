Brennero: la Polizia di Stato arresta 39enne, sconterà 6 anni di carcere

lunedì, 24 luglio 2023

Brennero (Bolzano) – In occasione dei controlli di frontiera assiduamente effettuati presso la stazione ferroviaria di Brennero (Bolzano), personale del Commissariato di Polizia di Brennero nel corso del servizio svolto a bordo del convoglio EC 87 proveniente da Monaco e diretto a Verona Porta Nuova, rintracciava un cittadino romeno P.P.M., 39 anni, nei confronti del quale risultava pendente un decreto di carcerazione “Esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione” emesso il 18 novembre 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovendo lo stesso espiare la pena di 6 anni 2 mesi e giorni sedici di reclusione e multa di 7.020 euro per i reati di furto e reati inerenti le sostanze stupefacenti.

Dopo la notifica del provvedimento il cittadino romeno è stato arrestato ed associato presso la casa circondariale di Bolzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.