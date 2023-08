Brennero: decine di identificati e un arresto della Polfer

lunedì, 14 agosto 2023

Brennero – Controlli al Brennero, decine di identificati e un arresto. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero hanno intensificato i servizi sul territorio e particolare attenzione è stata riservata ai controlli delle persone in ingresso in Italia, anche in relazione all’aumento del traffico in concomitanza con il periodo del Ferragosto.

L’attività è stata svolta presso la Stazione Ferroviaria di quel centro, presso la barriera autostradale di Vipiteno nonché sulla statale 12, procedendo all’identificazione di 120 persone ed agli accertamenti su 64 veicoli.

Non sono mancati i controlli per prevenire comportamenti di guida pericolosi ai motociclisti in transito lungo il passo Giovo, all’esito dei quali quattro conducenti sono stati sanzionati.

Nella rete degli operatori di Brennero è caduto un cittadino italiano di 25 anni, rintracciato nella notte presso la barriera autostradale di Vipiteno a bordo di un “Flixbus” in ingresso in Italia.

Il giovane è stato arrestato, poiché colpito da un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena di 3 anni di reclusione per reati contro il patrimonio.