Brennero, al valico arrestato dalla Polizia di Stato 34enne

sabato, 15 luglio 2023

Brennero (Bolzano) – Controlli in frontiera, arrestato 34enne al Brennero. Con l’intensificarsi della movimentazione delle persone in occasione della stagione estive, sono stati potenziati i servizi di controllo ai valichi di frontiera e, in particolare, a quello di Brennero.

Nella giornata di ieri, durante un servizio di pattugliamento di un treno in ingresso sul territorio nazionale, i poliziotti del Commissariato della Polizia di Stato al Brennero hanno sottoposto a controllo un cittadino italiano di 34 anni, residente nel Burgraviato.

Da una verifica in banca dati, è emerso a suo carico un ordine di carcerazione a due anni, nove mesi e venti giorni di reclusione a seguito di una condanna definitiva per reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione emesso nei giorni scorsi dalla Procura della Repubblica di Bolzano. L’uomo è stato quindi accompagnato presso la Casa Circondariale di Bolzano.