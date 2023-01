Brennero: 35enne fermato dalla Polizia con documenti falsi. Vandalismo, due identificati

mercoledì, 25 gennaio 2023

Brennero – Nel corso della serata di ieri personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Brennero (Bolzano), nell’ambito dei consueti servizi finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, sottoponevano a controllo una serie di persone a bordo del treno EC proveniente da Monaco. Una di queste, un uomo, esibiva una patente ed un permesso di soggiorno francesi.

Un primo esame dei documenti nonché il comportamento del soggetto destavano subito i sospetti degli agenti, che pertanto lo invitavano a seguirlo in Ufficio per procedere ad ulteriori approfondimenti.

L’esito di queste precise verifiche, effettuate da personale specializzato in materia di falso documentale, era positivo: entrambi i documenti risultavano falsi e venivano sequestrati.

Messo alle strette e di fronte all’evidenza dei fatti, il fermato, un cittadino marocchino di 35 anni, ammetteva di essere entrato irregolarmente nell’Unione Europea e di aver poi acquistato i documenti per una somma di 5000 euro. E’ stato denunciato.

DIGOS, INDIVIDUATI DUE DEGLI AUTORI DELLE SCRITTE FASCISTE E RAZZISTE

Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, venivano imbrattati vari punti della città di Bolzano con scritte recanti frasi e slogan di apologia del Fascismo e di stampo razzista. A seguito di ciò, personale della Polizia di Stato in servizio presso la D.I.G.O.S. della Questura di Bolzano avviava un’attività d’indagine. Questa ha rapidamente condotto all’identificazione di due delle quattro persone ritenute responsabili del gesto. Sono in corso ulteriori accertamenti volti all’acquisizione di elementi utili all’individuazione degli altri due soggetti.