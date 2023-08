Braone, fallimento Alco: le date per le domande di ammissione al credito

mercoledì, 23 agosto 2023

Braone (Brescia) – I creditori della società Alco Spa avranno tempo fino al 16 settembre per presentare le domande di ammissione al fallimento. Lo scorso 17 agosto il tribunale di Brescia ha depositato la sentenza in cui dichiara il fallimento della spocietà Alco Spa di Rovato, fondata dalla famiglia Conter e attiva nel settore della grande distribuzione.

Durante la sua attività contava fino a 750 dipendenti e in Valle Camonica aveva un centro a Braone. La società ha un passivo di 139 milioni di euro, a fronte di un attivo di 48 milioni. I creditori hanno bocciato l’ultima proposta della società Alco e il tribunale il 17 agosto scorso ha dichiarato il fallimento. I creditori hanno 30 giorni per la presentazione delle domande di ammissione al recupero credito, il 22 dicembre è fissato il termine per il deposito di ammissione allo stato passivo e il 24 gennaio 2024 ci sarà l’esame dello stato passivo davanti al giudice della sezione fallimentare di Brescia.