Bracconieri denunciati a Solto Collina e Pisogne

lunedì, 18 dicembre 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Denunciati due bracconieri. La Polizia provinciale di Bergamo ha scoperto due bracconieri, un operaio di Solto Collina e un pensionato di Pisogne con attività a Costa Volpino che avevano catturato piccoli uccelli con l’uso di reti o trappole per essere utilizzati come richiami vivi nella caccia o consumati.

A Solto Collina gli agenti della Polizia provinciale hanno individuato un operaio addetto alla manutenzione di un fondo che ha posizionato ben 20 trappole a scatto denominate comunemente “sepì” per la cattura di piccoli uccelletti, come i due pettirossi ritrovativi intrappolati, mentre a Costa Volpino, in un terreno recintato e adibito a coltivazioni orticole, è stato scoperto un impianto abusivo per la cattura di piccola avifauna migratoria, costituito da una rete verticale a tramaglio e da diverse trappole a scatto. In collaborazione con il Corpo intercomunale di Polizia locale Alto Sebino, è stato identificato il responsabile dell’illecita attività, un residente a Pisogne, che si è conclusa con il sequestro della rete, dei mezzi vietati e di un esemplare vivo di pettirosso, liberato dalla Polizia provinciale.

I controlli sulla caccia hanno portato anche denunce per l‘omessa custodia di fucili e per l’uso di mezzi vietati, come i “phonophil” (richiami acustici elettromagnetici) che attirano l’avifauna procurando inutili e antisportive stragi.

Per i reati di uccellagione è prevista la sospensione della licenza di caccia per 10 anni con il sequestro immediato di quanto catturato e dei mezzi utilizzati. In alcuni casi è stato applicato il reato di maltrattamento degli animali con sanzioni previste da 5 a 30mila euro, poiché queste pratiche – in particolare quando si usano reti e trappole a scatto – causano sofferenze aggiuntive agli uccelli.

“Il presidio del territorio, la protezione dell’ambiente e della fauna e la sicurezza pubblica sono il nostro obiettivo principale. Nonostante l’organico limitato, stiamo facendo del nostro meglio per garantire una vigilanza efficace – spiega il comandante della Polizia provinciale Matteo Copia – a tal fine è importante che anche le infrazioni relative all’uccellagione, all’uso di mezzi vietati, all’omessa custodia delle armi da fuoco o al rispetto delle distanze siano perseguiti con determinazione, contribuendo così a garantire la sicurezza pubblica”.