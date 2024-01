Bovegno: ritrovato senza vita l’escursionista Fabio Ferrari

martedì, 30 gennaio 2024

Bovegno (Brescia) – Ritrovato senza vita Fabio Ferrari, 55 anni, ingegnere, escursionista di Provaglio d’Iseo (Brescia), che domenica non aveva fatto rientro dall’escursione a Bovegno. Il 55enne si era incamminato lungo un sentiero e non facendo rientro a casa la moglie aveva lanciato l’allarme.

Le ricerche hanno visto una grande mobilitazione con l’intervento del Soccorso Alpino e del Sagf della Guardia di Finanza di Edolo e nel pomeriggio è stato individuato in fondo ad un canalone. Si trovava a una quota di 1900 metri, in un canalone situato sotto dei salti rocciosi, nei pressi di Baita Prada. Le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (25 i tecnici impegnati solo nella giornata di oggi) e del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza sono state portate in quota con l’elicottero della Guardia di finanza. La zona infatti è caratterizzata da terreno innevato, particolarmente tecnico e ripido e i soccorritori del Cnsas e del Sagf sono specializzati per operare proprio in questo tipo di ambiente, impervio e ostile. Sono stati identificati alcuni possibili tracciati, poi nel pomeriggio è stata individuata la persona dispersa. Dopo le autorizzazioni previste in questi casi, è stato attivato l’elicottero dei Vigili del fuoco per il recupero della salma e dei soccorritori.